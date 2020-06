Creamoda legt de hand op de wasinstructies van de nieuwe mondmaskers. Daaruit blijkt dat die enkel op 30° C gewassen mogen worden. De minimale vereisten schrijven een kookwasprogramma voor.“Gezien sommige huishoudelijke wasmachines dit bij een wasprogramma van 60° C niet kunnen garanderen, wordt het kookwasprogramma (hoogste temperatuur) aanbevolen”, zo staat in de “gids van de minimale vereisten, confectie, onderhoud en gebruik” voor community en artisanale maskers van het Bureau voor Normalisatie (NBN). Die richtlijn wordt overigens herhaald in de richtlijnen van de overheid op www.maakjemondmaskers.be “Gezien de maskers niet beantwoorden aan de technische vereisten, moet men deze terugsturen naar afzender”, zeggenen deAvrox van haar kant meent dat de maskers aan de vereisten voldoen. "De technische aanbevelingen geven aan dat de maskers ook na het door de fabrikant aangegeven aantal wasbeurten, in dit geval op 30°C, aan de vereisten naar penetratie moeten blijven voldoen", klinkt het in een persbericht.Het is uiteindelijk dedie een antwoord fomuleert op de vraag wat de gevolgen zijn bij hogere wastemperaturen. "De gratis mondmaskers hebben een antibacteriële laag die zou stukgaan wanneer je ze wast op 60°C. De zelfgemaakte stoffen mondmaskers was je wel beter op 60°C," klinkt het.Door de laattijdigheid moet5,5 miljoen euro 'boete' betalen. Dat bedrag zal dus van de factuur worden ingehouden, waardoor de prijs per masker voor de overheid van 2,5 naar 2,13 euro daalde. Defensie betaalde geen voorschot.Fabrikanten en traders menen in gesprekken met Apache dat de importeur de boete heeft ingecalculeerd en wijzen erop dat de prijzen op de wereldmarkt zijn gezakt. Na aftrek van de boete kan Avrox uiteindelijk net geen 32 miljoen euro factureren. Tweets & Cottons kan 7,5 miljoen factureren, exclusief BTW.Avrox zegt in een persbericht dat het er alles aan deed om de vertragingen te vermijden. “Zowel de druk op de internationale productie en transport als de verschillende maatregelen die overheden overal ter wereld genomen hebben in de strijd tegen de pandemie” hebben ertoe geleid “dat sommige vertragingen onvermijdelijk waren.”